«التعليم» تدرس مقترحا لإبلاغ طلاب الثانوية العامة بنتيجتهم إلكترونيا

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ المقترح المقدم من بعض أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بتطوير آلية إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيًا لكل طالب، جار دراسته ووضع آليات للتنفيذ مع مركز التطوير التكنولوجي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التربية والتعليم، في اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، لاستعراض خطة الوزارة للنهوض بالعملية التعليمية.