ضبط 8 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان أسمدة مدعمة بنطاق مركز الفتح، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

ووجه المحافظ بشن حملات تفتيشية بصفة يومية بمختلف مراكز وقرى وأحياء المحافظة، لمنع بيع الأسمدة الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة.

الرقابة على الأنشطة التجارية

كان محافظ أسيوط وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع التموين، وتكثيف الحملات الرقابية على كل الأنشطة التجارية بصورة مفاجئة، للتأكد من وصول السلع المدعمة لمستحقيها وإحكام السيطرة على الأسعار ومكافحة ظاهرة الغش التجاري.

8 أطنان أسمدة

من جانبه، أوضح عبدالرؤوف النمر، رئيس مركز الفتح، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة بالاشتراك مع التموين، وتمكنت من ضبط سيارة محملة بـ8 أطنان أسمدة خاصة بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة ومدعومة من الدولة ومحظور بيعها أو الاتجار فيها لإعادة بيعها في السوق السوداء، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية.