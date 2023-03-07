بوتين: روسيا تغلبت على الصعوبات المالية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إنّ روسيا تمكنت من التغلب بشكل عام على الصعوبات والمشاكل التي تم خلقها من دول أخرى في مجالات مختلفة، بما في ذلك المشاكل المالية.

وأضاف بوتين: «أود أن أسلط الضوء، ويسعدني أن أفعل ذلك، على الرغم من بعض الصعوبات والمشاكل المعروفة والكبيرة التي نشأت نتيجة لأحداث معروفة، فإنّ الصعوبات التي جرت محاولة ولا تزال تحاول إيجادها لنا في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال المالي، أود أن أؤكد أنّه قد تمكنا من التغلب عليها بشكل عام بسبب العمل المهني لمجتمعنا المصرفي والمؤسسات الحكومية وجهود البنك المركزي»، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وقال الرئيس الروسي إنّ الوضع الصعب الذي تواجه روسيا وسط العقوبات، يمكن أن يكون خطوة نحو مزيد من السيادة للبلاد، مضيفا أنّ روسيا تمكنت من التغلب على الصعوبات بشكل عام، رغم محاولات خلق مشاكل في مجالات مختلفة للبلاد، بما في ذلك المجال المالي.