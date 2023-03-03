القاهرة الإخبارية: بوتين يناقش مع مجلس الأمن الروسي حماية المنشآت من الإرهاب

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، إجراءات حماية المنشآت ضد الإرهاب، وفي مستهل الاجتماع، أشار بوتين إلى أن هناك قضية واحدة فقط، ولكنها مهمة للغاية على جدول أعماله حول تدابير حماية المنشآت الخاضعة لسلطة وكالات إنفاذ القانون من الإرهاب، بحسب وسائل الإعلام الروسية.

هجوم على مقاطعة بريانسك

وقدم وزير الشؤون الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، تقريرا يخص هذه القضية، وكان حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز، قال أمس الخميس، على قناته على تطبيق «تيليجرام»، إن مجموعة «تخريبية» تسللت من الحدود الأوكرانية إلى قرية لوبيتشان، وفتحت النار على السيارات في تلك المنطقة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة طفل يبلغ 10 سنوات بجروح. ونقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الهجوم على مقاطعة بريانسك، بأنه «عمل إرهابي»، وأشار إلى أن المسلحين أطلقوا النار على المدنيين.