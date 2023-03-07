قناة القاهرة الإخبارية: تواجد شرطي مكثف لتأمين إضرابات فرنسا اليوم

شهدت شوارع المدن الفرنسية، اليوم، مظاهرات حاشدة، اعتراضًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بمشاركة الآلاف، بينهم مسؤولين سياسيين، وقال خالد شقير، مُراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا، إن «جان لو ميلونشون»، رئيس حزب «فرنسا الأبية»، شارك بنفسه في المظاهرات، مُشيرًا إلى أن هناك تواجدًا شرطيًا مكثفًا، لتأمين إضرابات اليوم في البلاد.

قلة عدد القطارات العاملة لإضراب العديد من قطاعات النقل

وأضاف مُراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا أن هناك قلة في عدد القطارات العاملة، نظرًا لإضراب العديد من قطاعات النقل، كما تم منع العديد من الشاحنات المحملة بالوقود من الوصول إلى الأماكن المُستهدفة.

الإضرابات قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري

وأشار مُراسل «القاهرة الإخبارية» من مارسيليا إلى أن هذه الإضرابات قد تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، وستشمل قطاعات الدولة المهمة، مثل التعليم والنقل والطاقة وغيرها.

الحكومة الفرنسية تسعى لاحتواء أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع المُختلفة

وتسعى الحكومة الفرنسية لاحتواء أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع المُختلفة، والتي تمثلت في مجموعة من الإجراءات السريعة التي تهدف لمواجهة مستويات التضخم وارتفاع أسعار السلع المُختلفة.

وأشاد برونو لومير، وزير الاقتصاد، ببعض المتاجر التي ضاعفت عروضها وتخفيضاتها، من أجل تجاوز هذه الأزمة، وحرص على توجيه التحية إليهم.