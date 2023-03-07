تعطل إمدادات الوقود في فرنسا بسبب الإضراب العام.. شلل تام بكل القطاعات

توقفت شحنات الوقود فى جميع مصافى التكرير فى فرنسا، اليوم الثلاثاء، فى سادس أيام الإضراب العام ضد المشروع الحكومى لإصلاح نظام التقاعد.

تفاصيل الإضرافب العام في فرنسا

وقال الممثل المنتخب عن الاتحاد النقابى فى قطاع الكيميائيات إيريك سيلينى، حسبما أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل «سي جي تي»، إحدى النقابات العمالية الكبرى الفرنسية، إه «الإضراب بدأ في كل مكان، بنسب متغيرة للغاية من المضربين حسب كل موقع، لكن مع توقف الشحنات وعدم خروجها من جميع المصافي هذا الصباح»، مضيفا أن مصافي «توتال إنرجي» و«إسو إكسون موبيل» و«بترونيوس»، تأثرت أيضا بهذا الحراك المجتمعي.

شلل تام في كل قطاعات الدولة

تشهد فرنسا اليوم إضرابا عاما هو السادس من نوعه، ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد، وتسعى النقابات العمالية الفرنسية إلى حشد مظاهرات ضخمة وغير مسبوقة، والتسبب في «شلل تام» يضرب كل قطاعات الدولة، من بينها النقل والتعليم والطاقة، من أجل الضغط على الحكومة للتخلي عن خططها والتراجع عن مشروعها الذي أثار الجدل.