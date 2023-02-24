قناة القاهرة الإخبارية: فرنسا وألمانيا تشيدان بشجاعة الأوكرانيين

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن صباح اليوم، الجمعة، تضامن بلاده مع الأوكرانيين مع مرور عام على بدء الأزمة الروسية - الأوكرانية، داعيًا إلى انتصار الأوكرانيين من أجل إحلال السلام: «فرنسا تقف بجانبكم، نتمنى التضامن من الجميع لتحقيق النصر والسلام».

شجاعة الأوكرانيين

وأوضحت القناة، في تقرير لها، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أكد أن بلاده ستدعم أوكرانيا، بكل قوة ومهما استغرق الأمر، وذلك في رسالة مصورة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفًا: «ما يثير إعجابنا جميعًا هو تصميم وشجاعة الأوكرانيين، وكيف يدافعون عن حريتهم».

مساعدات ألمانية لأوكرانيا

وتابع المستشار الألماني أولاف شولتس: «ألمانيا تدعمهم في هذا بكل قوة ومهما استغرق الأمر»، مضيفًا أن المساعدات الألمانية لأوكرانيا، سواء الدعم المالي والإنساني أو في التسليح، بلغت أكثر من 14 مليار يورو، أي ما يعني 14.83 مليار دولار حتى الآن.