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قناة القاهرة الإخبارية: احتجاجات مرتقبة بالقطاعات الحيوية في فرنسا

كتب:

شريف سليمان
07:03 م | الأحد 05 مارس 2023
مراسل القاهرة الإخبارية في فرنسا خالد شقير

مراسل القاهرة الإخبارية في فرنسا خالد شقير

قال خالد شقير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في فرنسا، إن النقابات الفرنسية تستعد لموجة سادسة من الاحتجاجات والإضرابات من بينها التعليم والنقل والطيران، وذلك ضد مشروع قانون الرئيس ماكرون بشأن سن التقاعد.

الصحافة الفرنسية وصفت حالة الاحتجاجات بـ«مارس الساخن»

وتابع شقير في رسالته من باريس، أن بالأمس دخلت نقابات الطرق السريعة في موجة الإضرابات، ومنعت بعض المواطنين من المرور، ووصفت الصحافة الفرنسية حالة الاحتجاجات بـ«مارس الساخن».

ولفت إلى أن الحكومة الفرنسية استيقظت على زيادة التضخم وارتفاع الأسعار، رغم أنها أكدت على عدم زيادة الأسعار من الشهر الماضي، ما زاد من الاحتقان لدى الشعب الفرنسي، وناشدت الحكومة أصحاب المتاجر تقليل الربح لكبح جماح التضخم.

رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عامًا

واقترحت الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد القانونية إلى 64 عامًا بحلول 2030 بدلا من 62 حاليا، وعلى إثر ذلك أعلنت النقابات التعبئة في 19 يناير، واستمرت منذ ذلك التوقيت في التصعيد.

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