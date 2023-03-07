«الأوقاف»: تخصيص درس للسيدات وآخر للنشء في شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، تخصيص درس للسيدات يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر بجميع المساجد الكبرى التي ليس بها ملتقى للواعظات.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء: «إيمانًا بحق الطفل في التنشئة الفكرية السوية، تم تخصيص درس يوم الخميس من كل أسبوع بعد صلاة العصر للنشء بجميع المساجد الكبرى، اهتمامًا بدور المرأة في المجتمع».

موافاة الوزارة بأسماء المساجد

وشددت الوزارة على جميع المديريات موافاة الإدارة العامة للإرشاد بأسماء المساجد، التي ستقام بها دروس السيدات واسم الواعظة أو العالم أو الإمام، وكذلك دروس النشء واسم الإمام أو الواعظة في موعد أقصاه الأحد القادم 12/3/2023م.

لخطة وزارة الأوقاف في التدريب

واستعدادًا لشهر رمضان المبارك 1444هــ، واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر، وفي إطار العمل على صقل الأئمة علميًّا ومعرفيًّا، تستمر اليوم الثلاثاء الموافق 7 / 3 / 2023م فعاليات دورات اليوم الواحد في (فقه الصيام) لأئمة أوقاف المديريات الإقليمية، والتي تُعقد في الفترة من 4/ 3/ 2023م حتى 14/ 3/ 2023م، وذلك بالمديريات الإقليمية الآتية: «أسيوط - الإسكندرية - الشرقية - سوهاج - قنا».