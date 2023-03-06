وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ليلة النصف من شعبان

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والامتين العربية والإسلامية والمسلمين في مشارق ومغاربها بمناسبة ليلة النصف من شعبان، سائلا الله عز وجل أن يجعل هذه الليلة مباركةً.

تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر

وأضاف مختار، في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان من مسجد السيدة نفيسة: «في كل موقف ومناسبة نقف مع بعض الدروس والعبر المستمدة منها، ومجمل أحداث العهد المكي تركز على تقوية الإيمان بالله واليوم الآخر وترسيخ العقيدة الراسخة في نفوس المؤمنين».

وتابع وزير الأوقاف: «حادثة الإسراء والمعراج ترتبط ارتباطا وثيقا بالإيمان بقدرة الله وعز وجل، وتأتي الدروس من تحويل القبلة متسقة مع حادثة الإسراء والمعراج ومجمل قضايا العهد المكي».