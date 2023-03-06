«الأوقاف» لـ يوسف الحسيني: افتتاح 812 مسجدا منذ يوليو 2022

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه سيجرى افتتاح 67 مسجدا جديدا الأسبوع المقبل، منها 61 مسجدا إحلال وتجديد، و6 مساجد صيانة وتطوير.

تجديد 85 مسجدا بعد صيانتها

أضاف «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه منذ السنة المالية 2022 أي من 1 يوليو 2022 وحتى الجمعة المقبل سيكون مجموع المساجد التي جرى افتتاحها في هذه الفترة 812 مسجدا، منها 654 مسجدا إحلال وتجديد و58 مسجدا للصيانة.

وأشار إلى أن التجهيز لشهر رمضان سيكون هذا العام غير مسبوق، حيث تبدأ المرحلة الثانية من حملة النظافة والتطهير والتعقيم والصيانة للمساجد يوم الثلاثاء حتى نهاية شهر شعبان استعدادا لاستقبال شهر رمضان.

ملتقيات للواعظات في 18 محافظة

ولفت إلى أن الوزارة تعقد ملتقيات فكرية على مستوى الجمهورية، والملتقى الرئيسي في مسجد الإمام الحسين، ويضم أكثر من 50 عالما ومفكرا وأديبا ومثقفا، وستكون فيه جرعة إيمانية ثقافية معرفية غير عادية.

وأوضح أنه سيتم عقد لأول مرة ملتقى الواعظات للسيدات في 19 محافظة، والملتقى الرئيسي في القاهرة سيكون في مسجد السيدة نفيسة.