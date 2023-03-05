«الأوقاف» تفتتح 67 مسجدا الجمعة المقبل استعدادا لشهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح 67 مسجدًا الجمعة المقبل، منها 61 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و6 مساجد صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1-7-2022 م حتى تاريخه 812 مسجدًا، منها 654 جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و158 صيانة وتطويرًا، في إطار استعدادات وزارة الأوقاف للشهر الفضيل، ودورها في عمارة بيوت الله مبنى ومعنى.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف قنا

1. الثورة - المداكير - الوقف.

مديرية أوقاف الأقصر

2. العبادين - قامولا - القرنة.

3. التقوى - الطود البلد - الطود.

مديرية أوقاف أسيوط

4. الشرقي - الكوم الأخضر - ديروط.

5. عباد الرحمن - أبو كريم - ديروط.

6. السوابعة - التناغة الشرقية - ساحل سليم.

7. المركز الطبي - مدينة ديروط.

8. التوحيد - المندرة غرب - منفلوط.

9. العدوية - ببلاو - ديروط.

مديرية أوقاف سوهاج

10. نور الإسلام - الوحلية الكبير - برديس.

11. الإمام محمد عبده - الرياينة - طما.

12. الأنوار المحمدية - نجع الحضر - أولاد سلام - دار السلام.

13. التراكوة - بني وشاح - المراغة.

14. الجواميس - العزبة المستجدة - المدمر - طما.

مديرية أوقاف أسوان

15. الدريرة - الطويسة بالدريرة - دراو.

مديرية أوقاف المنيا

16. الرحمة العقالية - العدوة.

17. المجاهدين - دروة - ملوي.

18. عطية علي - مزروع - ابجاج الحطب - مطاي.

19. الرحمن كوم الشيخ - بني مزار.

20. أبو جمعة - عزبة أبو جمعة - بني مزار.

مديرية أوقاف البحيرة

21. النصر المصري - العكريشة - كفر الدوار.

22. عزبة البور سعيدية - كوم اشو - كفر الدوار.

23. قرية التراس - كوم اشو - كفر الدوار.

24. عبد الحليم محمود - النوبارية.

25. الرحمن - قرية الشعراوي - حوش عيسى.

26. الإبراهيمية الكبير - إيتاي البارود.

مديرية أوقاف الفيوم

27. الرحمة - الروبيات - طامية.

28. الفاروقة - كفر محفوظ - مركز طامية.

مديرية أوقاف الشرقية

29. التوحيد - عزبة أبو سيف - كوبري دعبس - أبو حماد.

30. الحرمين - ميت ردين - النحاسين - فاقوس.

31. أحمد عادل عطوة - الحسينية.

32. الصادق - الحسينية.

33. الشهداء - الغار - الزقازيق.

34. التوبة - الحي العاشر - العاشر من رمضان.

35. الرحمة - نبتيت - مشتول السوق.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

36. الرحمة - باز أبطو - العجوزين - دسوق بحري.

37. الرحمن الرحيم - الصوالحة - القنطرة.

38. الطرفاية الكبير - قرية 4 الطرفاية - الحامول شرق.

39. الحلمية الجديد - الحلمية - الحامول شرق.

40. الكبير - العيسوية - سيدي سالم.

مديرية أوقاف الجيزة

41. الخلفاء الراشدين - مشروع أبناء الجيزة - حدائق أكتوبر - المرحلة الثالثة.

42. الكبير - نجوع العرب - الصف.

مديرية أوقاف الدقهلية

43. عزبة بناني - عزبة بناني - كفر بهوت - نبروه.

44. سيدي حالة - بندر المنصورة.

مديرية أوقاف الغربية

45. القبلي - أكوة الحصة - كفر الزيات.

46. سيدي علي أبو يونس - طنبارة - المحلة الكبرى.

مديرية أوقاف القاهرة

47. الحي القيوم - الإسكان العائلي - مدينة 15 مايو.

مديرية أوقاف مرسى مطروح

48. المصطفى - علم الروم - بجوار ابني بيتك شرق.

مديرية أوقاف الإسماعيلية.

49. الرحمن - العمار- ك 11 الفردان غرب.

50. الرحمن - قرية أبو طفيلة - القنطرة غرب.

51. التقوى - مرسي غالي - أبو صوير.

مديرية أوقاف السويس

52. الرحمن الرحيم - قرية أورلاندو 2 - الكيلو 112 طريق السويس - الزعفرانة.

53. الرحمن - الإيمان - حي الأربعين.

مديرية أوقاف القليوبية

54. الشهيد محمد صبحي - نوى - شبين القناطر - شبين غرب.

55. عطا - الرملة - بنها أول.

56. النور - عزبة سويلم - باسوس - القناطر الخيرية.

57. الكبير العجايبة - كفر الشوبك - شبين القناطر - شبين غرب.

58. التقوى - الحزانية - شبين القناطر - شبين غرب.

مديرية أوقاف المنوفية

59. كوم برهيم - برهيم - منوف.

60. الشورى - برهيم - منوف.

61. الأنصاري - طملاي - منوف.

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الجيزة

1. سلامة الشاعر - كرداسة.

مديرية أوقاف الإسكندرية.

2. الحي القيوم - نجع رزينه- العامرية ثان.

مديرية أوقاف البحيرة

3. العمري - كنيسة أورين - شبرا خيت.

مديرية أوقاف المنوفية

4. القبلي - كفر شبرا بلولة - سرس الليان.

5. عز الدين - تلا.

مديرية أوقاف كفر الشيخ

6. الرحمة البحري - المنشية الجديدة - سيدي سالم.