زلزال يضرب تركيا اليوم.. الأمم المتحدة تحدد رقما فلكيا لتعويض الأضرار

أعلنت إدارة الكوارث التركية، اليوم، أن زلزال تركيا اليوم كانت قوته 4.9 درجة علي مقياس ريختر، إذ شهدته مدينة قيصري، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

زلزال تركيا اليوم

ووصل عدد ضحايا زلزال تركيا اليوم إلى 44373 قتيلا وإصابة نحو 63 ألف جريح، وتم هدم وتضرر أكثر من 160 ألف من المباني والمنازل، ونحو مليونين فروا من المنطقة التي تعرضت لأكثر من 11 ألف هزة ارتدادية منذ الزلزال الأول الذي ضرب البلاد في فجر 6 فبراير الماضي.

وضربت 19 هزه ارتدادية في أنحاء تركيا اليوم، وكانت شدتها تتراوح من بين 3 إلى 4.7 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما نقله مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

الأمم المتحدة تحدد 100 مليار دولار لإصلاح تركيا

وعلي جانب آخر، أعلنت لويزا فينتون، مسؤولة ببرنامج الأمم المتحدة، أنّ زلزال شرق المتوسط الذي ضرب سوريا وتركيا، تسبب في خسائر كبيرة، إذ تجاوزت نحو 100 مليار دولار.

وأضاف «فينتون» أنّ الرقم المبدئي سيتم استخدامه كأساس لمؤتمر المانحين، وسيتم جمع التمويل لمساعدة ضحايا الزلزال يوم 16 مارس في بروكسل وبلجيكا.

زلزال تركيا وسوريا

ذكرت تقارير سابقه، أن زلزال تركيا وسوريا هو 5 الزلازل فتكاً في القرن الحادي والعشرون، كما أنه فاق بـ3 أضعاف من زلزال 1999، بسبب شدة قوته وتشريده للملايين وخروجهم خارج منازلهم.

وأنشأت تركيا أكثر من 350 ألف خيمة في 332 مكانا مختلفا في أنحاء المنطقة، فضلا عن مساكن من الحاويات في 162 مكانا، بالإضافة إلى المراكب السياحية التي أطلقتها تركيا لإيواء المواطنين.