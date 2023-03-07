البنوك تقدم خدمات مصرفية بدون أي رسوم غدا.. فتح حسابات وإصدار بطاقات مجانا

تدخل غدا 8 مارس 2023، حزمة خدمات البنوك المصرية المجانية حيز التنفيذ، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتقدم البنوك المصرية خلال احتفالية المرأة من يوم 8 مارس حتى 31 مارس، خدمات مجانية للمواطنين، وفقا لما شملت قائمة فعاليات الشمول المالي لنشر الثقافة المصرفية.

فتح الحسابات مجانا في البنوك المصرية

وتتيح البنوك خدمة فتح حسابات مجانا من خلال البطاقة الشخصية إذ أنهم لا يدفعون مصاريف إدارية أو حد أدنى لفتح الحساب.

كما يوجد إمكانية للبنوك المصرية بعرض منتجاتها وخدمة العملاء خارج القطاعات المصرفية، وذلك بموافقة البنك المركزي.

وتضمن الخدمات أيضا فتح محافظ إلكترونية وإصدار بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان بدون أي مصاريف.

فعاليات الشمول المالي

وحدد البنك المركزي 6 فعاليات للشمول المالي، حرصا منه على نشر الثقافة المصرفية وجذب العملاء الجدد، والفعاليات هي «اليوم العالمي للمرأة في مارس، واليوم العربي للشمول المالي في أبريل، اليوم العالمي للشباب في أغسطس، عيد الفلاح في شهر سبتمبر، اليوم العالمي للادخار وذلك في أكتوبر، ويوم ذوي الهمم في نهاية كل عام أي شهر ديسمبر».