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البنك المركزي الأسترالي يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 11 عاما

كتب:

أ ش أ
09:47 ص | الثلاثاء 07 مارس 2023
البنك المركزي الأسترالي

البنك المركزي الأسترالي

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة، ليصل إلى 3.6% مسجلا بذلك أعلى مستوى منذ 11 عاما، حسبما ذكرت شبكة «إيه.بي.سي» الاسترالية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنّ الزيادة هي العاشرة على التوالي، في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 7.8%، وهو أعلى بكثير من المستهدف للبنك.

من جهته، رجح محافظ البنك المركزي الأسترالي، فيليب لوي، أن يستمر التضخم في الارتفاع، موضحا أنّ مجلس إدارة البنك ملتزم بعمل كل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، والتي تتراوح بين 2% و3%.

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