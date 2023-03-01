البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة لـ22.5% على أذون الخزانة

واصل البنك المركزي المصري، تعزيز جاذبية أدوات الديّن قصيرة الأجل، عبر رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة، بحسب نتائج العطاء الأخير المُصدر للأذون في 28 فبراير 2022، حيث وضع «المركزي» نيابة عن وزارة المالية، سعر الفائدة على أعتاب الـ22.5%.

ارتفاع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة

بحسب نتائج العطاءات خلال شهر فبراير، ارتفع متوسط أسعار الفائدة على أذون الخزانة المصرية، أجل 12 شهر، من 22.035% في أول عطاء في فبراير لـ22.393% في آخر عطاء، وزادت الفائدة على أذون الـ9 شهور من 21.973% لـ22.449%، كما رفع «المركزي» سعر العائد على أذون الـ6 شهور من 21.494% لـ21.962%، في حين تراجع السعر على أذون الـ3 شهور من 20.653% لـ20.290%.

أذون خزانة بقيمة 77.5 مليار جنيه

كان البنك المركزي المصري، أصدر يوم أمس، أذون خزانة بقيمة 77.5 مليار جنيه، موزعة على 4 آجال، على النحو التالي: أذون آجال 3 أشهر بقيمة 13 مليار جنيه، وأذون 6 أشهر بقيمة 20 مليار جنيه، وطرح أذون الـ9 أشهر بقيمة 21 مليار جنيه، و23.5 مليار جنيه لأذون خزانة آجل عام واحد، نيابة عن وزارة المالية، للإنفاق على بنود الموازنة العامة للدولة.

البنوك تطلب رفع سعر الفائدة لـ24%

وطلبت البنوك والمؤسسات، رفع سعر الفائدة في العروض المقدمة، إلى 24% على أذون الـ12 شهرا، و24.5% على أذون الـ9 أشهر، و24.499% على أذون الـ6 أشهر، و22.001% على أذون الـ3 أشهر، وفاقت طلباتها عدد الاكتتابات المقبولة من جانب البنك المركزي.

وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض، مطلع فبراير الماضي، عند مستويات ديسمبر 2022 دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.