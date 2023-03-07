وزير التعليم العالي: جار إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع كاملة وبكميات مطلوبة

قال الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، إنه خلال الـ6 أشهر المقبلة، يجرى إنتاج أول سيارة كهربائية محلية الصنع كاملة وبالكميات المطلوبة.

وأضاف أن العمل جرى وفقا للحدود والضوابط والقواعد التي تتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المجالات التي يجرى العمل عليها بشأن الخطة.

أهداف الخطة الاستراتيجية للتعليم العالي

وأشار وزير التعليم العالي، خلال تدشين الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الجامعات الحكومية و الخاصة والأهلية والدولية، إلى أن من أهداف الخطة لاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي زيارة 7 جامعات التي تطبق أهداف الاستراتيجية عليها في المرحلة الأولى.

ويأتي ذلك من أجل التطبيق الفعلي لقواعدها و الخروج بخطط عمل ذات أولوية كاملة من قبل الشركات ورجال الأعمال و الدولة المصرية تتماشى مع الطموحات والأهداف التي يحتاجها إقليم كل جامعة، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.