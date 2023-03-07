وزير التعليم العالي: هيكلة اللجان النوعية بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية

أكّد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ إجراء هيكلة للمجلس الأعلى للجامعات الحكومية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، إذ سيتمّ إجراء هيكلة اللجان النوعية الموجودة داخل المجلس، منها لجنة المعادلات.

التعليم العالي والبحث العلمي

وأشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بحضور ومشاركة وزراء التعليم و الصحة والزراعة والتخطيط ، إلى أنَّه جار التعاون مع التنظيم والإدارة للانتهاء من هيكلة المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكّدًا أنَّ التعديل سيتيح تحديث المجلس الأعلى للجامعات واللجان المختلفة له.

وأضاف أنَّ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ستقوم بإجراء هيكلة للمجالس العليا بالجامعات، مثل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والأعلى للمستشفيات الجامعية، إذ سيتمّ تحويل تلك المجالس إلى مجلس أعلى للتعليم الجامعي من خلال الاستراتيجية.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنَّه سيتمّ وضع مجالس نوعية للجامعات المختلفة، مؤكّدًا أنَّه جار العمل على هيكلة القطاعات المختلفة.