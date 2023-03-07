وزير التعليم العالي: نستهدف إقرار قانون موحد لمؤسسات التعليم

أكّد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنَّ الوزارة بدأت العمل على أن يكون هناك هيكل جديد لعمل الجامعات فيما يتعلق بالبحث العلمي والنشر الدولي والإدارة وكذلك العمل على هيكلة مجالس إدارة الجامعات بما يحقق الرؤية والاستراتيجية الشاملة لقطاع التعليم الجامعي، حتى يتمّ الوصول في النهاية إلى أنَّ يتمّ إنتاج البرامج البينية والتخصصات التداخلية.

تدشين وإعلان الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

وأوضح وزير التعليم العالي، خلال تدشين وإعلان الخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي بمشاركة وحضور عدد من الوزراء، أنَّ الجامعات الأهلية الجديدة أول من طبقت البرامج البينية وحققت أهداف الاستراتيجية في الهيكلة الشاملة لإداراتها، موضحا أنَّ أحد أبرز أهداف الاستراتيجية أن يكون هناك قانون موحد لمؤسسات التعليم العالي والجامعات.

تأهيل شامل لـ50% من الموظفين بعام 2025

وأوضح عاشور أنَّ مؤسسات التعليم العالي بحاجة إلى تأهيل شامل لـ50%، من الموظفين بعام 2025، لافتًا إلى أنَّ العمل يجرى على ذلك حاليًا بمختلف القطاعات وموضوع ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي.

وتابع وزير التعليم العالي، أنَّه فيما يتعلق بالجانب الأكاديمي والمهني، أشار إلى أنَّه جرى العمل على إنشاء مراكز مهنية بمختلف الجامعات وكذلك إنشاء مراكز إرشاد مهني للطلاب لتوعيتهم وتلبية رغباتهم في كيفية اختيار نوع التدريب المؤهل لسوق العمل، مضيفا أنَّ الخطة استهدف مسارين للتعليم الجامعي أكاديمي ومهني، تنتهي شهادتين للطالب عن التخرج، واحدة أكاديمية وأخرى مهنية.

وتابع وزير التعليم العالي، أن الوزارة تعمل حاليا على إنشاء صندوق للدعم المهني والتوظيف وإعداد الطلاب لسوق العمل منذ الالتحاق.