وزير التعليم العالي: نستهدف دمج المجالس العليا للجامعات المختلفة

أكّد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنَّ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ستجري هيكلة للمجالس العليا بالجامعات المختلفة الحكومية، وغيرها من المجالس كالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وكذلك المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وسيتمّ تحويل تلك المجالس إلى مجلس أعلى للتعليم الجامعي من خلال الاستراتيجية.

التعليم العالي والبحث العلمي

وأكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حفل تدشين وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بمشاركة وحضور رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وعدد من الوزراء، أنَّه سيتمّ وضع مجالس نوعية للجامعات المختلفة، مؤكّدًا أنَّه جار العمل على هيكلة القطاعات المختلفة.

عدد الطلاب في التعليم الجامعي

وتابع وزير التعليم العالي، أنَّه سيتمّ العمل على تطوير البيئة الحالية في الجامعات، موضحًا أنَّ الخطة كشفت أن عدد السكان عام 2024 حوالي 124 مليون نسمة، وهو ما يشير إلى أنَّ إجمالي عدد الطلاب في التعليم الجامعي من الفئة العمرية 18 إلى 22 عامًا، سيكون 11 مليون طالب عام 2024.