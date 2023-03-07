شيرين الطحان تكشف لـ«الوطن» تطورات حالتها الصحية من داخل العناية المركزة

كشفت الفنانة شيرين الطحان، تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة، أدت لنقلها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات بمنطقة القاهرة.

شيرين الطحان تكشف تطورات حالتها الصحية

وقالت شيرين الطحان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها كانت تعاني من مشكلات في القلب والرئة، كما يوجد نقص في مكونات الدم والبوتاسيوم، وأنها كانت تعاني من تعب شديد أمس، مشيرة إلى أنها تحسنت كثيرا اليوم، لكن تعاني من تعب بين فترة وأخرى.

وكشفت عن أن الأطباء نقلوا لها بوتاسيوم أمس، منتظرة نقل دم خلال الساعات القليلة المقبلة، مطالبة الجمهور والمحبين بالدعاء لها بالصحة والسلامة، وأن تتجاوز هذه المحنة على خير وسلام.

صفاء جلال تعلن نقل شيرين الطحان إلى العناية المركزة

وكانت أول من أعلنت نقل شيرن الطحان إلى العناية المركزة، هي الفنانة صفاء جلال، إذ نشرت صورة لشيرين الطحان عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «ادعوا لحبيبتي الجميلة شيرين الطحان في العناية المركزة، ادعولها ربنا يشفيها ويعافيها يا رب».