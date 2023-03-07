وكيل تعليم كفر الشيخ يشهد احتفالية «قُم للمُعلم» ويتفقد المدارس

شهد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مبادرة «قُم للمُعلم»، التي تضمنت عددًا من الفقرات، القرآن الكريم للطالب أحمد رشدي، وأوبريت «حروف الكون عن فضل العلم والمُعلم»، أداء محمد صبحي، وطلحة الشاذلي، وسحر حسني، و«موقف تربوي شكراً مُعلمي»، لطلحة الشاذلي، والطالب عبد الرحمن ياسر، تدريب وفكرة هبة الشرنوبي، وفقرات رياض الأطفال «مين علمني بالباء والنون»، تدريب إيمان نصار، ووفاء جمعة، وإشراف نهلة الذهبي، مشرف رياض الأطفال.

جاء ذلك، بحضور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفر الشيخ، وخالد حسان، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بإدارة شرق، والدكتور محمود عبد العزيز، وكيل كلية التربية ورئيس مجلس الأمناء، وکرم عزام، رئيس مجلس أمناء الإدارة، وعلاء حنيش، رئيس قسم التخطيط والمتابعة، وأمين الغفلول، موجه التربية الاجتماعية بإدارة شرق كفر الشيخ، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية، وسحر حسني، مدير مجمع علي عبد الشكور الرسمية للغات.

تكريم معوض عباس مدير مدرسة القواسم للتعليم الأساسي

كما كرّم وكيل الوزارة، معوض عباس، مدير مدرسة القواسم للتعليم الأساسي، الذي احتفل به طلابه وهيئة التدريس وأهالي قرية القواسم، بزفة لبلوغه السن القانونية للمعاش، اعترافاً بفضله عليهم، وسط سعادة غامرة من أهالي القرية، والطلاب والمُعلمين وجميع العاملين في المدرسة.

كما تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مجمع علي عبد الشكور الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، حيث زار الحجرات الدراسية، وحجرات الأنشطة، والمكتبة، وناقش الطلاب في عدد من الموضوعات الدراسية، كما تفقد المعامل والحدائق، موجهاً كلمته لطلاب المدرسة قائلاً: «يحق لنا أن نفخر بوطننا الغالى مصر وأن نُفاخر به ونترجم هذا الولاء والانتماء بالجد والاجتهاد لصنع أجيال مستقبلية واعدة نفخر بها جميعاً على مر السنوات»، كما ناقش الطلاب في عدد من الموضوعات، وشرح لهم عدد من الموضوعات الدراسية في اللغة الإنجليزية واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية.

وكيل الوزارة يوجّه بالاهتمام بطابور الصباح والالتزام بتحية العلم

وأكد «عبد الله»، أنه وجّه بالاهتمام بطابور الصباح، والالتزام بتحية العلم والسلام الجمهورى بجميع المدارس، وتكثيف التوعية بالإجراءات التي يجب اتباعها في حالة حدوث زلازل أو كوارث من خلال الإذاعة المدرسية، وتدريب الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية على خطة الإخلاء، حفاظاً على سلامة الطلاب، وتفعيل الرحلات المدرسية لجميع المراحل التعليمية لزيارة المشروعات القومية والأماكن السياحية والأثرية، وذلك لتنمية الوعي لدى الطلاب بما تُنجزه الدولة المصرية، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.