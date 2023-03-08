تراجع أسعار المواشي خلال شهر.. الإقبال على البتلو و«الوالد» ينخفض 10 آلاف جنيه

قال المهندس ناجي رمضان مدير الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن أسعار المواشي في الأسواق بالمحافظة «اللحوم الحيّة والتربية» شهدت تراجعا طفيفا خلال الأسابيع القليلة الماضية، لافتا إلى زيادة المعروض من رؤوس الماشية بالأسواق، مؤكدا على دور الدولة القوي في دعم المشروع القومي لإحياء البتلّو، والذي دعمته الدولة المصرية بأكثر من 7 مليارات جنيه، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي للحوم الحمراء والذي بلغ 62%، والذي بدوره يحقق الأمن الغذائي للمواطنين ضمن المحاور العديدة التي تعتمدها الدولة.

ورصدت بوابة «الوطن» أسعار المواشي بسعر الكيلو قائم «اللحوم الحية» وكذلك أسعار المواشي لأغراض التربية والحلّابة أمس الثلاثاء من خلال الأسعار المعلنة بسوق الثلاثاء الرئيسي للمواشي بمحافظة الشرقية، والتي شهدت استقرارا في أسعار بعض فئات المواشي بينما شهدت تراجعا في أسعار بعض الفئات الأخرى كالعجول البتلّو.

تراجع أسعار بعض فئات المواشي واستقر البعض الآخر

وأوضح محمد جمال، تاجر مواشي بالشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، أن أسعار المواشي بعض فئاتها شهد استقرارا بعد آخر تراجع في السوق للأسعار، بينما تراجعت أسعار بعض فئات المواشي، معلقا: «البتلّو الأكثر طلبا بعد تراجع سعره والمواشي القنيّة التربية».. حسب قوله.

وتابع تاجر المواشي في حديثه لـ«الوطن»، أن سوق المواشي شهد تراجعا في أسعار الجاموس الوالد والحلّاب اللبن والبتلّو، لافتا إلى انخفاض سعر الجاموسة أو الوالدة لتسجل 60 ألف جنيه بدلا من 70 ألف جنيه، وذلك حسب الوزن والعمر، معلقا: «وزن الجاموسة والبقرة يبدأ من 700 كيلو جرام».. حسب قوله.

العجل البتلو يبدأ من 5 آلاف جنيه

وأضاف أن أسعار العجال الذكور من البقر والجاموس تشهد استقرارا، إذ يسجل سعر كيلو القائم «اللحوم الحية» من الجاموس ما بين 90 إلى 95 جنيها «وزن أقل من 500 كيلو وصغير في السن»، فيما يتراوح أسعار كيلو البقر قائم من 105 وحتى 115 جنيها.

أسعار العجل البتلو والإقبال متزايد عليه

وأشار محمد جمال تاجر المواشي إلى تراجع أسعار البتلو فضلا عن تراجع أسعار المواشي ذات غرض التربية «القنيّة» للمربين والتجار، موضحا أن سعر العجل البتلو شهد تراجعا، ما دفع الزبائن للاقبال على شرائه، إذ خسر العجل البتلو ألف جنيه، وتتراوح أسعار البتلو ما بين 5000 جنيه وحتى 13 أو 12 ألف جنيه للعجل حسب الوزن، معلقا: العجل البتلو بيبدأ وزنه من 30 كيلو جراما، وحتى 100 كيلو جرام، معلقا: «العجل البتلو نزل ألف جنيه عن السوق الماضية».

الإقبال على مواشي التربية «القنيّة»

وقال في ختام حديثه لـ«الوطن»، إن البتلو في هذه السوق الأسبوعية، شهد إقبالا كبيرا من الزبائن بعد تراجع سعره، في السوق لأغراض الذبح «اللحوم الحمراء» والتربية، كما أنه يعد بديلا للحوم الضأن، فضلا عن الإقبال على شراء الجاموس والبقر اللحم أو التربية وكذلك الأغنام والماعز للتربية.