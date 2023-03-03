«بيطري الشرقية» ينظم ندوة استعدادا لانطلاق الحملة القومية لتحصين المواشي

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

تنظيم ندوة إرشادية موسعة بمضيفة العويدية

ومن جانبه أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى قيام المديرية بتنظيم ندوة إرشادية موسعة بمضيفة العويدية بقرية شنبارة الميمونة مركز الزقازيق للتوعية بأهمية التحصين للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في إطار استعدادات المديرية للحملة القومية للتحصين ضد المرضين التي ستبدأ اعتبار من السبت 4 مارس 2023م.

صندوق التأمين على الثروة الحيوانية

كما جرى التعريف بالمشروع القومي للتأمين على الماشية من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية التابع لوزارة الزراعة والتعريف بالمشروع القومي لإنشاء و تطوير مراكز تجميع الألبان والتشجيع على الانضمام للمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع اللبان تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية لتوفير كوب لبن آمن وصحي والتعريف بأهمية التحسين الوراثي للسلالات المصرية في زيادة إنتاجية اللحوم والألبان وإحياء المشروع القومي للبتلو وأهميته في زيادة إنتاجية اللحوم الحمراء، بحضور مديري إدارات الإرشاد والوقاية بالمديرية ومدير الإدارة ومشرف الإرشاد ومشرف قسم الوقاية ورئيس قسم الصحة العامة ورئيس الوحدة المحلية ومسؤول الأوقاف بشنبارة الميمونة وعدد كبير من مربي الثروة الحيوانية بالقرية.

أهداف الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أنه خلال فعاليات الندوة قام الحضور بعرض استفساراتهم والمعوقات وتم الرد عليها لتحقيق أهداف الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية بالمحافظة.

أشاد الحضور بالتوعية والإرشادات وأهمية المشروع و ذلك من خلال المناقشات مقدمين الشكر على المعلومات والإرشادات التي حصلوا عليها خلال الندوة.