تراجع أسعار المواشي في أسواق الشرقية.. العجل يبدأ من 25 ألف جنيه

تواصل أسعار اللحوم الحيّة «المواشي» تراجعها في أسواق محافظة الشرقية، إذ انخفض سعر الكيلو في العجل البقري نحو 10 جنيهات ليسجل 110 جنيهات.

وأكد هاني جاد الله بالرقابة التموينية بمحافظة الشرقية، استقرار أسعار اللحوم الحية مع تراجع طفيف في الأسعار، ما يبشر بانخفاضات متتالية خلال الأيام المقبلة، كما تبدأ أسعار الماشية القائمة «سعر العجل أو الأنثى من الجاموس والبقر لحم» من 20 ألف جنيه.

استقرار السوق

وقال محمد مصطفى، تاجر مواشي، لـ«الوطن»، إن أسعار المواشي «اللحوم قائم» تشهد تراجعا طفيفا في الأسعار منذ 3 أسابيع، بسبب الاستقرار في السوق، وبالتالي انخفاض سعر اللحوم الحمراء البلدية، لافتا إلى أن سعر العجل الذكر من الجاموس والبقر للذبح «لبيعه لحوم حمراء» يبدأ من 20 ألف جنيه.

وقال: «السعر في النازل، والسوق فيه كل اللي الزبون عايزه، والعجل للذبح يبدأ من 20 ألف جنيه فيما فوق حسب وزنه وعمره الزمني».

وتابع تاجر المواشي، أن سعر الكيلو قائم للعجل البقر تراجع ليسجل 110 جنيهات بعد 120 جنيها، فضلا عن استقرار أسعار الذكر الجاموس ليسجل 90 جنيها، لافتا إلى اختلاف الأسعار وفقا للبيع بالممارسة «اجتهادي»، أو البيع بالكيلو قائم، إضافة إلى الوزن والسِن ونوعها، معلقا: «السعر بيختلف حسب وزنها وكاسرة كام جوز، وأنثى وذكر وللتربية أو الذبح، وتبدأ من 20 ألف جنيه».

أسعار المواشي بالأسواق حسب النوع والعمر

وأشار «مصطفى»، إلى أن الأسعار تختلف بحسب نوع الماشية ووزنها وعمرها، إذ يبدأ سعر البقرة أو الجاموسة للذبح «لتصفيتها للحوم» وزن 300 كيلو جرام أو أكثر يبدأ من 20 ألف جنيه، والعجل البقري أو الجاموسي من 25 ألف جنيه، وقد يتراوح وزنه ما بين 270 و300 كيلو، في حال البيع بالقطعة أو بالاجتهاد، معلقا: «بتكون كبيرة في السن ووزنها أقل شوية».

وذكر أن السعر قد يصل إلى 70 ألف جنيه للجاموس أو البقر ذكر أو إناث، في حال صغر عمرها، وإذا تم بيعها بالكيلو قائم، وقد يبدا وزنها من 500 كيلو، لافتا إلى أن أسعار الخراف «الضأن» للذبح تبدأ من 4500 حتى 10000 جنيه، فيما يتراوح سعر الماعز «البيع بالقطعة» من 3000 حتى 8000 جنيه.

وأوضح تاجر المواشي أن أسعار الجاموس والبقر الذي يباع بالقطعة أو بالاجتهاد قد يكون «عِشار» و«حلاب»، أو يكون والد ولديه صغار، أو ذكور للتربية أو الذبح، كما أن الأسعار تختلف حسب كل نوع منهم.

استقرار في أسعار المواشي قائم

وقال حمادة عاطف، بالشؤون الاقتصادية بالغرفة التجارية في محافظة الشرقية، إن الأسعار في سوق المواشي شهدت استقرارا نسبيا ما يطمئن المواطن ويبشر بتراجع جديد في الأسعار.