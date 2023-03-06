كواليس 30 ثانية في حادث صلاح سالم.. والضحايا 5 طلاب

الحركة المرورية تسير بشكل طبيعي في شارع صلاح سالم بالقاهرة، لكن في لحظة يسمع قائدو المركبات صوت ارتطام قوي، أسرع الجميع لإنقاذ من بداخل السيارة، فوجئوا بوجود 5 طلاب بالداخل وقد تهشمت السيارة بالكامل.

قطع جزء من السيارة لإخراج الضحايا

حاول الأهالي إخراج الضحايا الخمس من داخل السيارة، ولكنهم واجهوا صعوبة بالغة نظرًا لأن السيارة كانت مهشمة بصورة كبيرة لقوة ارتطامها بشجرة، وتم إبلاغ رجال الشرطة بالحادث، وبعد دقائق من البلاغ كانت سيارات الشرطة موجودة في المكان واضطر رجال الشرطة إلى القيام بقطع جزء من السيارة لإخراج الضحايا الخمس، وبالفعل تم إخراجهم من السيارة ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم بكسور في أنحاء متفرقة بالجسد ونزيف في المخ.

كانوا عائدين من حفل زفاف

وانتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث وناظرت جثامين المتوفين وأمرت بنقلهم إلى المستشفي وانتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وأوضحت تحريات الشرطة أن الضحايا الخمس كانوا في طريق العودة إلى محل إقاماتهم بشارع ترعة الجلاد بمنطقة الشرابية بعد حضورهم حفل زفاف بإحدى القاعات في مصر الجديدة وأثناء قيادة أحدهم السيارة بسرعة زائدة اختلت عجلة القيادة وارتطمت السيارة بشجرة مما تسبب في مصرعهم خلال أقل من 30 ثانية.