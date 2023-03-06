تفاصيل مصرع 5 طلاب في حادث تصادم على طريق صلاح سالم

شهدت منطقة الشرابية، حادث مروري أسفر عن مصرع 5 طلاب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء عودتهم من حفل زفاف بمنطقة مصر الجديدة.

ودفع مرفق الإسعاف بسيارات نقلت 3 جثث إلى ثلاجة حفظ لموتى بمستشفى مصر الجديدة، وجثتين لثلاجة مستشفى هليوبوليس، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على الجثامين لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في مسرح الواقعة تمهيدا لتفريغها، وطلبت استدعاء أسر الضحايا لسماع أقوالهم، كما قررت انتداب لجنة فنية لفحص السيارة، وإحضار ملف السيارة لفحصه.

بلاغ بوقوع حادث تصادم

تلقى مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومصرع 5 طلاب، وبالانتقال تبين العثور سيارة ملاكي وبداخلها 5 جثث.

تم استخراج الجثامين وتبين أنها لكل من «محمد.ن.ب»، و«محمود.ح.ش»، و«أحمد.ع.ح»، و«علاء.م.ا»، و«محمود.س.ص»، وجميعهم طلاب يقيمون بمنطقة ترعة الجلاد بدائرة قسم شرطة الشرابية، وجرى نقل الجثامين لمستشفيّي مصر الجديدة وهليوبوليس.

التحريات: السرعة الزائدة

وكشفت التحريات أنه أثناء عودة الطلاب الخمسة من حضور حفل زفاف بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة مستقلين سيارة ملاكي قيادة أحدهم، اختلت عجلة القيادة بسبب السرعة الزائدة واصطدمت السيارة بشجرة على طريق صلاح سالم، وتم رفع حطام السيارة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.