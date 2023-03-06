تشييع جثامين 5 طلاب توفوا في حادث على طريق صلاح سالم

شيع المئات من ترعة الجلاد بمنطقة الشرابية، جثامين 5 طلاب لقوا مصرعهم في الساعات الأولى من صباح اليوم، أثناء عودتهم من حفل زفاف إثر اصطدام سيارتهم بشجرة على طريق صلاح سالم، وجرى نقل 3 جثامين لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مصر الجديدة، بينما تم نقل جثمانين لثلاجة مستشفى هليوبوليس تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

بداية البلاغ

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا بوقوع حادث تصادم بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ووجود وفيات، وبالانتقال تبين اصطدام سيارة ملاكي بشجرة، وأسفر الحادث عن مصرع جميع مستقليها، وباستخراج الجثامين من السيارة، تبين أنهم كل من «محمد ن ب ا»، و«محمود ح ش»، و«أحمد ع ح»، و«علاء م ا»، و«محمود س ص»، وجميعهم طلاب، وفي العقد الثالث من العمر، ومقيمين في شارع ترعة الجلاد بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وكشفت المعاينة المبدئية، أنه أثناء عودة الطلاب من حفل زفاف في دائرة قسم شرطة مصر الجديدة مستقلين السيارة الخاصة بهم، اختلت عجلة القيادة واصطدمت السيارة بالشجرة وأسفر الحادث عن وفاتهم جميعا داخل السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.