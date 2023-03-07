تأخيرات وإلغاء رحلات في مطار فيينا الدولي بسبب إضراب عمال

سادت حالة من الارتباك الشديد في مطار فيينا الدولي، بعد قيام عمال الخطوط الجوية النمساوية بإضراب تحذيري، ما أدى إلى حدوث تأخيرات وإلغاء رحلات، ومن المتوقع أن يستمر الإضراب حتى مساء اليوم.

إضراب كبير

وقالت إيفون هيوبر من نقابة فيدا للعاملين في الطيران، في تصريحات لها اليوم الثلاثاء، إن أعضاء النقابة توافقوا على ضرورة إجراء هذا الإضراب التحذيري، مشيرة إلى تأثر نحو 36 رحلة جوية بهذا الاضراب ونحو 1800 مسافر خاصة الرحلات الى وسط أوروبا.

وأوضحت هيوبر أن الرحلات الطويلة للخطوط الجوية النمساوية سوف تقلع بانتظام من أجل الحفاظ على التأثيرات منخفضة قدر الإمكان.

إبلاغ الركاب بالإضراب

ومن جانبه، ذكر المكتب الصحفي للخطوط الجوية النمساوية، أنه جرى إبلاغ هؤلاء الركاب، وتسهيل إجراء تعديلات الرحلة وإعادة الحجز.

شارك في الإضراب نحو 1200 موظف احتجاجا على تعثر إعادة التفاوض بشأن الاتفاقية الجماعية للرواتب والأجور، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي لتحسينها في مفاوضات أكتوبر الماضي.