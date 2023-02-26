إلغاء 198 رحلة جوية بسبب إضراب في ألمانيا

تسبب إضراب تحذيري بألمانيا في إلغاء 198 رحلة جوية من وإلى مطار «دوسلدورف» الواقع في غرب البلاد، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم».

330 رحلة جوية غدا

من جانبه، قال متحدث باسم المطار، إنه جرى إلغاء 198 رحلة جوية حتى ظهر اليوم، مضيفا أنه جرى تغيير وجهة 21 رحلة إلى مطارات أخرى، بينما تم تأجيل سبع رحلات أخرى إلى يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يصل عدد رحلات المطار إلى 330 رحلة غدا الاثنين.

أسباب الإضراب التحذيري في ألمانيا

وكانت نقابتا «فيردي» و«كومبا» للعاملين في قطاع الخدمات بألمانيا، دعتا إلى تنظيم إضراب تحذيري في المطار، وذلك على خلفية توسع الخلاف المستمر بشأن الأجور في القطاع العام.

وتجري النقابتان مفاوضات مع الحكومة الاتحادية والبلديات بشأن مطالب العاملين في القطاع العام، إضافة إلى مفاوضات على مستوى ألمانيا بخصوص العاملين في الأمن الجوي، في حين أنه من المنتظر تنظيم إضرابات تحذيرية أيضا في مطار «كولونيا بون».

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت نقابة «فيردي» إضرابا مشتركا لمدة يوم واحد في مطارات «ميونخ» و«فرانكفورت» و«هامبورج» و«شتوتجارت» و«دورتموند» و«هانوفر» و«بريمن»، محذرة من إلغاء وتأخير الرحلات.