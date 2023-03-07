محافظ أسيوط يواصل اللقاءات الشبابية «الجمهورية الجديدة - حياة كريمة»

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءاته الحوارية الموسعة مع الشباب بديوان عام المحافظة تحت عنوان «الجمهورية الجديدة – حياة كريمة»؛ ضمن اللقاءات والجلسات الحوارية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، وعادل فؤاد وأحمد سويفي وكيلًا مديرية الشباب والرياضة وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة ولفيف من قيادات مديرية الشباب والرياضة وأعضاء فريق مراكز شباب مصر وأندية التطوع والشباب المشارك في اللقاء والحوار.

مشروعات حياة كريمة

بدأ اللقاء بترديد الحضور للسلام الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم للقارئ رأفت فكري ثم عرض لفيلم تسجيلي عن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة «تطوير الريف المصري» ثم تكريم للشابة ياسمين عمرو ابوسيف وتسليمها شهادة تقدير لفوز مجموعة جوالات مركز شباب القوصية بدرع العطاء على مستوى الإقليم العربي في المؤتمر الاقليمي العربي الـ 23 بدولة الإمارات عن مشروع القضاء على الفقر واستعراض فيلم لأنشطة وانجازات مديرية الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية.

أسئلة الشباب

واستمع المحافظ والحضور إلى أسئلة الشباب الحضور ومقترحاتهم وأفكارهم بالنهوض بالقطاعات الخدمية المختلفة، وقام بالرد والتعليق عليها فضلاً عن تكليف مسئولي الجهاز التنفيذي بالرد على بعض الاستفسارات واستعراض الأنشطة والإمكانات المتاحة في القطاعات الخدمية المختلفة.

كما وجه مسئول المتابعة الميدانية بفحص بعض الطلبات وايجاد الحلول العاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن وقدم محافظ أسيوط الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على المشروعات التي تتم على أرض المحافظة وتطوير الخدمات في القطاعات المختلفة بالمراكز وخاصة القرى الأكثر احتياجاً مستعرضاً، خلال اللقاء، المشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري في القطاعات المختلفة، التعليم والأبنية التعليمية، والصحة، ومياة الشرب والصرف الصحي ومجمعات خدمة المواطنين والمجمعات الزراعية ومراكز تنمية الأسرة و«مشروعات سكن كريم» ومشروعات الغاز الطبيعي والاتصالات الطرق ومراكز التأهيل الاجتماعي وغيرها.

اللقاءات الدورية للشباب

وأكد محافظ أسيوط استمرار عقد اللقاءات الدورية والتواصل مع الشباب بمختلف مراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واهتمامه بالشباب بإعتبارهم طاقة الوطن التي يجب استغلالها من أجل البناء والعمل ورفعة الوطن بطاقاتهم وأفكارهم الطموحة والبناءة نحو مستقبل أفضل لهم وللأجيال المقبلة.

ولفت إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام إنهاء الأعمال في المشروعات المختلفة في أسرع وقت ممكن ووفقاً للخطة الزمنية المقررة بالإضافة إلى تنظيم وتنفيذ مزيد من الأنشطة والفعاليات في القطاعات المختلفة خاصة التي تتعلق بالشباب الذي يمثل الجزء الأكبر من المجتمع داعياً الشباب إلى المشاركة في المبادرات والفعاليات المختلفة والالتحاق بالبرامج التدريبية لتطوير أنفسهم وصقل خبراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل.

المشروعات الخدمية

كما تم خلال الجلسة استعراض موقف سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والأنشطة التي يتم تنفيذها بمديرية التضامن الاجتماعي ومشروعات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات الرصف وتطوير كورنيش النيل والعمل على تسهيل الإجراءات وتسريع وتيرة العمل والأنشطة التي توفرها المديريات المختلفة وخاصة الشباب والرياضة والأوقاف وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وهيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى الجلسات التشاورية التي يتم تنظيمها بمراكز المحافظة لوضع الخطط الاستثمارية للمحافظة للفترة المقبلة وتطوير الخدمات والمشروعات.