شاعرات مصر يشاركن هيئة قصور الثقافة في الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، احتفاء باليوم العالمي للمرأة، تبدأ غدا الأربعاء 8 مارس بقصر ثقافة روض الفرج، ندوة عن المرأة بين الأدب الشفاهي والأدب المكتوب يشارك فيها الكاتبات: صفاء عبد المنعم، سهى زكي، نجلاء علام، ويديرها الشاعر: حمدي عبد الرازق، كما تقام أيضا أمسية شعرية في القصر للشاعرات: بهية طلب، إسراء النمر، حنان شاهين، أمل عامر، نجاة علي.

الفعاليات تأتي ضمن برنامج الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، ويشمل أيضا محاضرة للإدارة العامة للتمكين الثقافي يوم 8 مارس، عن تأهيل الأمهات لتنمية مهارات أبنائهم ذوي القدرات الخاصة واحتوائهم نفسيا، فضلا عن ورشة تدوير لمخلفات البيئة، وذلك بجمعية تنمية المجتمع بعين شمس.

وتشارك الإدارة العامة للجمعيات بندوة عن فضل الأم ودورها في تنمية المجتمع، وذلك بجمعية رواد ثقافة أنور المعداوي يوم 18 مارس، وندوة عن دور الأم في غرس القيم والحفاظ على الهوية المصرية، بجمعية رواد قصور الثقافة بالفيوم يوم 18 مارس، بالإضافة إلى عدد من المحاضرات والندوات بالأقاليم الثقافية تنفذها الإدارة العامة للمكتبات.