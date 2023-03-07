3 توقعات صادمة لعالم الزلازل الهولندي.. بدأت من تركيا وسوريا

أثار العالم الهولندي فرانك هوجربيتس صاحب الـ55 سنة الجدل، بعد أن توقع 3 زلازل حدثت في سوريا وتركيا وفلسطين، وسط تعجب من دقة توقعات التي تحدد المكان والزمان الذي يقع فيها الزلزال، حيث يطلب من الأشخاص توخي الحذر قبل وقوع الزلزال قبل أيام من وقوعه، في الوقت الذي اعتبره البعض منجم.

بداية قصة توقع العالم الزلازل المختلفة

بدأت القصة في بداية فبراير الماضي، حيث خرج العالم الهولندي قبل 3 أيام من وقوع زلزال في تركيا وسوريا، مشيرا إلى أنه يتوقع هزة أرضية قوية في البلدين، ما حدث بالفعل يوم 6 فبراير الماضي، حيث أعلنت الدولتان إصابة ومقتل أكثر من 50 ألف شخص.

اعتماد على القمر في التنبؤ بالزلازل

واعتمد العالم الهولندي على ذروة تكون القمر (البدر)، ليخبر الجميع بأنه سيكون هناك زلزال شدته 6 درجات بين يومي 10 و12 فبراير، ما حدث بالفعل في سوريا وتركيا، مع توقعه بأن يشمل الزلزال مناطق مطلة على البحر المتوسط ومنها لبنان وجمهورية مصر العربية.

تحذيرات من زلزال قوي بداية مارس

ولم يكتف العالم الهولندي بالإعلان عن زلازل في فبراير، لكنه حذر من وقوع زلازل قوية في بداية شهر مارس الجاري، وكانت الصدمة تعرض تركيا لثلاث هزات أرضية قوية مساء اليوم، دون وقوع إصابات حتى الآن، مع استعدادات الدولة لأي زلزال جديد في ظل الارتدادات التي تأتي بين حين والآخر وتصيب وتقتل آلالاف المواطنين.