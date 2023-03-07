انطلاق فعاليات مؤتمر «الأسرة والمجتمع في عالم البحر المتوسط» بعين شمس

افتتحت الدكتورة حنان كامل، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر الدولي «الأسرة والمجتمع فى عالم البحر المتوسط من العصر الهللينسيتي حتى بواكير العصر الإسلامي»، والذي ينظمه قسم التاريخ بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة شيرين مظلوم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويرأس المؤتمر الدكتور طارق منصور، ومقرر المؤتمر الدكتور حسن أحمد حسن.

يشارك في المؤتمر جامعات القاهرة والإسكندرية

يشارك في المؤتمر لفيف من أعضاء هيئة التدريس وخبراء التخصص ويتضمن اليوم الأول أربع جلسات بالإضافة للجلسة الافتتاحية، يتم خلالهم استعراض 20 بحثًا، أما اليوم الثانى للمؤتمر يتضمن خمس جلسات يناقش خلالهم 25 بحثًا، ويشارك في المؤتمر جامعات القاهرة والإسكندرية وحلوان ودمنهور وبني سويف والمنصورة وبورسعيد وطنطا والزقازيق ووزارة الآثار ومكتبة الإسكندرية، كما يشهد المؤتمر مشاركات من عدد من الدول العربية والأجنبية.

وأكدت الدكتورة حنان كامل، أن موضوع المؤتمر والإطار المكاني والزماني الذي يطرحه، هو ما يميز ثقافة البحر المتوسط بصفتها أقدم الحضارات، لافتة إلى أنه على الرغم من الدراسات والبحوث المتعددة التي تناولت منطقة البحر المتوسط، لكنها محل شغف ودراسة ومازال العالم يطوق لكشف أسرارها.

أوضح الدكتور خالد حسين رئيس قسم التاريخ، أن المؤتمر يأتي ضمن النشاط العلمي لقسم التاريخ، وتم اختيار هذا الموضوع إيماناً بأهمية الأسرة باعتبارها الخلية الأولى لتكوين المجتمع، وهي أول المؤسسات التي تنشأ الفرد، وتعتبر معيارًا لقوة المجتمع أو ضعفه.

ونوه إلى أن المؤتمر يؤكد على دور الأسرة في بناء المجتمعات، خاصة في ظل التغيرات التى تواجهها الأسرة نتاج للعولمة، موضحاً أنه تم اختيار موضوع المؤتمر حول الأسرة لأنه من الموضوعات البحثية التي استأثر بها المختصون في علم الاجتماع، على الرغم من كونه حقل بحثي يحتاج للدراسة من الناحية التاريخية، مؤكداً أن المؤتمر يتضمن 46 ورقة علمية، تمتاز بالجدية والعمق والشمول الموضوعي.

جامعة عين شمس تاريخيا الأقدم والأعرق على مستوى العالم

من جانبه أكد الدكتور حسن أحمد الإبيارى، مقرر المؤتمر، أن جامعة عين شمس تاريخيا الأقدم والأعرق على مستوى العالم، وأن هذا المؤتمر يؤكد أن مصر لازالت تواصل مسيرتها في رعاية العلم والعلماء، فمصر هى أم العلوم والحضارة والفنون.

كما أكد الدكتور طارق منصور، رئيس المؤتمر أهمية عقد المؤتمرات الدولية بالكلية ودورها في التبادل العلمي والثقافي بين الدول، مشيراً إلى أهمية المؤتمر في تطبيق التوجه الأكاديمي في التوغل في أبحاث البحر المتوسط.