مدير مهرجان أسوان لقناة الحياة: السينما المصرية نسوية على مدار تاريخها

كشف حسن أبو العلا، مدير مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، تفاصيل آخر الاستعدادات لافتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السابعة، قائلا إن فكرة تنظيم المهرجان بدأت في عام 2015 وخرجت للنور في 2017، حيث جرى إطلاق الدورة الأولى.

فكرة إنشاء مهرجان لأفلام المرأة

وأضاف «أبو العلا»، خلال لقاء ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الفكرة جاءت نظرا إلى أن السينما المصرية نسوية على مدى تاريخها بامتياز لمبدعات مثل عزيزة أمير وفاطمة رشدي وآسيا وبهيجة حافظ وغيرهن.

وأشار إلى أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة طبيعته خاصة، ليس فقط لأنه متخصص في الأفلام التي تتناول قضايا المرأة أو الأفلام التي تعبر عن إبداع المرأة سواء كانت كاتبة أو مخرجة، ولكن أيضا في التماس الخاص بالمجتمع المحلي.

11 فيلما من إبداع شباب أسوان

وأشار إلى أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة نجح على مدار 7 سنوات في تحقيق طفرة كبيرة للغاية في المجتمع الأسواني من خلال ورش التدريب التي ينظمها على مدار العام، والتي من نتاجها عرض 11 فيلما في المهرجان من إبداع بنات وشباب أسوان.