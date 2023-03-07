الرئيس الإماراتي يوجه بتقديم 4 ملايين دولار لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية

وجه الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، بتقديم 4 ملايين دولار مخصصة لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة الأوكرانية لصالح إحدى المشاريع التي تعمل عليها مؤسسة أولينا زيلينسكا للمنظمات الخيرية، تحت مسمى "بيوت الايتام العائلية"، حيث ستسهم في بناء 10 مبان ستحتضن نحو 100 طفل.

حرم الرئيس الأوكراني تزور الإمارات

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد بالسيدة الأولى أولينا زيلينسكا حرم الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، التي تزور الإمارات حاليا للمشاركة في النسخة الثانية من "قمة فوربس 50/30 " التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة من 7 إلى 10 من شهر مارس الجاري، حيث تبادلا الأحاديث الودية، واستعرضا تداعيات الأزمة الأوكرانية على المستوى الإنساني وخاصة على الأطفال، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن الإمارات لن تدخر جهدا في العمل على التخفيف من الآثار الإنسانية للأزمة على جميع المستويات والإسهام الفاعل في أي جهد دولي أو إقليمي يستهدف احتواء آثارها من منطلق قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية.

رسالة من رئيس جمهورية الدومينيكان

وفي السياق، تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة من رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

تسلم الرسالة المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، خلال استقباله، وزير سياسات التكامل الإقليمي في الدومينيكان خوسيه ميجيل ميخيا أبريوا، حيث بحثا عددا من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين.