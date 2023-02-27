الرئيس الروسي: يمنح سفير الإمارات بموسكو وممثل أمريكي وسام الصداقة

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سفير الإمارات لدى موسكو، محمد أحمد الجابر، وسام الصداقة، وذلك بمرسوم رئاسي؛ تقديرا لدوره الفاعل في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ومُنح الوسام للسفير الإماراتي؛ لمساهمته الكبيرة في تعزيز وتعميق العلاقات الروسية الإماراتية بمختلف المجالات، وفقا لما أوردته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الإثنين.

كما مُنح وسام الصداقة أيضا للسفير الروسي في أيرلندا يوري فيلاتوف لمساهمته الكبيرة في تعزيز السياسة الخارجية لروسيا، وتعميق التعاون الدبلوماسي بين موسكو ودبلن خلال الفترة الماضية.

مرسوم رئاسي روسي

كما وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسوما رئاسيا يمنح بمقتضاه وسام الصداقة لنجم السينما الأمريكية، والممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية ستيفن سيجال.

ووفقا للمرسوم الذي تم نشره في الموقع الرسمي لدائرة المعلومات القانونية الروسية، جرى منح سيجال الذي يحمل جنسيات أمريكا وروسيا وصربيا، الوسام تقديرا لمساهمته في تطوير التعاون الثقافي والإنساني الدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

منح الجنسية الروسية لممثل أمريكي

ومنح الرئيس الروسي، سيجال، الجنسية الروسية عام 2016، وأشاد الأخير في ذلك الوقت، ببوتين، ووصفه بأنه أحد أكبر الزعماء في العالم

وفي 2018، اختارت روسيا ستيفن سيجال ليكون المبعوث الخاص لتحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.