الغرف السياحية تعلن وظائف عمل للشباب في الإمارات.. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، بالتعاون مع إحدى شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وجود فرص عمل بأكبر سوبر ماركت بالإمارات.

اشتراطات التقدم للوظيفة

وأوضحت الغرفة في بيان لها، أن الوظائف المطلوبة هي «خبازين وكاشيرات ومنسقين ممرات»، وهناك العديد من الاشتراطات يجب توافرها في المتقدمين لشغل تلك الوظائف، أهمها أن يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن سنتين، ولديه كارنية مزاولة مهنة أو كارنية بالعمل الحالي له، وألا يزيد السن عند التقدم للوظيفة عن 30 عاما.

وأشارت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إلى تسجيل أسماء المتقدمين للوظائف سيكون إلكترونيا عبر الرابط المحدد لذلك، ويجرى إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل تلك الوظائف يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 8و9 مارس 2023.

ملتقى توظيفى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وفي سياق متصل، تلقت غرفة المنشآت الفندقية إحدى الغرف السياحية التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، ما يفيد بأن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بصدد عقد ملتقى توظيفي بمقر الجامعة بمدينة 6 أكتوبر في تمام الساعة 10 صباحا يوم 12 مارس الجاري.

ومن جهته، طالب علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كل أعضاء الغرفة، من فنادق الجمهورية الراغبة فى المشاركة بالملتقى التوظيفى لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا التواصل مباشرة مع الدكتورة عبير عناني وكيل كلية الآثار والإرشاد السياحى لشئون المجتمع عبر الإيميل الإلكتروني.