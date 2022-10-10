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وكالة أنباء الإمارات: الشيخ محمد بن زايد يزور «روسيا» غدا للقاء بوتين

كتب:

محمد حسن عامر
12:32 م | الإثنين 10 أكتوبر 2022
رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد

أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، عن اعتزام الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات زيارة روسيا الاتحادية، غدا الثلاثاء، والتي وصفتها الوكالة بـ«الدولة الصديقة».

وذكرت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليبحثا علاقات الصداقة بين البلدين، وعددا من القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا مع تصاعد حدة الأزمة الروسية الأوكرانية، على خلفية تعرض كييف لقصف صاروخي، بعد يومين من تفجير جسر كيرتش، الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم.

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بقلم محمد حسن عامر