بورصة برلين للسياحة تعلن الفائزين بأكبر جوائز للإعلام السياحي العربي لعام 2023 غدا

تشهد مدينة برلين غدًا الأربعاء، إعلان الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي لعام 2023، التي ينظمها الاتحاد العربي للاعلام السياحي، وهي أكبر جوائز عربية لتكريم الشخصيات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في قطاعات التنشيط السياحي والفنادق والوجهات السياحية بالمنطقة العربية، إضافة الى تكريم وسائل الإعلام الداعمة لخطط السياحة العربية.

وسيجري إعلان الجوائز ضمن فعاليات بورصة برلين للسياحة، التي يشارك بها أكثر من 10 آلاف جهة عرض من 150 دولة.

ويقول الدكتور سلطان اليحيائي رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي: إن الاتحاد حريص على دعم وابراز الجهود المبذولة في القطاع السياحي العربي، وفق معايير علمية مع تحفيز الإعلاميين المتخصصين في الإعلام السياحي، وإبراز دورهم المهم في الترويج للسياحة العربية البينية.

ولفت إلى أن الاتحاد في المرحلة المقبلة، سيشهد العديد من الأنشطة المتخصصة، التي تواكب حالة الحراك السياحي التي يمر بها العالم، وتؤثر بشكل مباشر في القطاع السياحي العربي والعالمي، موضحًا أن اختيار الفائزين يتم بناء على ما حققوه من إنجازات، تسهم بقدر كبير في تنشيط السياحة العربية وتساهم في المحافظة على التراث والهوية العربية وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية التي مر بها القطاع، بسبب تأثره بالتوترات العالمية.

فيما قالت الدكتورة لمياء محمود الأمين العام للاتحاد ورئيس لجنة التحكيم، إن جوائز الإعلام السياحي العربي، شهدت هذا العام، إقبالا كبيرا من المرشحين، حيث تلقى المركز مئات الترشيحات للفوز بالجوائز في فئات متعددة ومختلفة بقطاعي السياحة والتراث، من مختلف الدول العربية.

وأضافت: انطلقت الجوائز في عام 2008، وتصل اليوم إلى دورتها الـ15، وتأتي ضمن رسالة الاتحاد العربي للاعلام السياحي لتكريم الأشخاص والهيئات السياحية والإعلامية، ضمن المنظومة الإعلامية السياحية المتكاملة، التي تسعى للتميز والتنافس والإبداع والوصول إلى الأهداف الاستراتيجية لتحفيز المبدعين العرب في الإعلام السياحي العربي.

في سياق متصل، أوضح الكاتب الصحفي مصطفى عبدالمنعم المدير التنفيذي للاتحاد وعضو لجنة الجوائز، أن الترشح تم عبر منصات الاتحاد الإلكترونية، ومن خلال رؤساء فروع الاتحاد في كل دولة، حيث يتاح لكل فرع ترشيح المسؤولين الحكوميين والمؤثرين في القطاع السياحي والتراثي لجوائز الاتحاد، وتتيح الجوائز في كل بلدان الوطن العربي لكل مؤسسة إعلامية الترشح كما يحق لكل صحفي عربي يعمل في صحيفة أو مجلة عربية مطبوعة أو الكترونية تصدر أو توزع في بلد عربي أو أكثر الترشح للجوائز، على أن تكون أعماله منشورة خلال عام 2022.

وتتضمن الجوائز، فئات التقرير والتحقيق والحوار السياحي، وأفضل لقطة وأفضل برنامج إذاعي وتليفزيوني وأفضل صحيفة، وأفضل مدير للعلاقات العامة بالهيئات السياحية، وجائزة أفضل صحيفة عربية تخصص صفحة أو ملحق سياحيا وجائزة افضل موقع الكتروني سياحي عربي.

وتشمل الجوائز، فئات رجل التراث العربي، وشخصية العام السياحية إلى جانب أفضل الوجهات السياحية العربية والمدينة العربية الأكثر نموا وأفضل مهرجان سياحي عربي.

وأقيمت حفلات تكريم الفائزين خلال الدورات الماضية في مدن شرم الشيخ والغردقة ودبي ومسقط والدوحة وصلالة والقاهرة.