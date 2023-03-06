وزير السياحة والآثار يفتتح الجناح المصري بمعرض «itb» في برلين

يفتتح غدا أحمد عيسى وزير السياحة والآثار،الجناح المصرى المشارك بمعرض برلين السياحى "itb"أهم المعارض السياحية فى العالم والمقام بالعاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجارى،وقال الدكتور عاطف عبداللطيف،عضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء،إن القطاع السياحى المصرى الحكومى والخاص إستعد بشكل كبير لهذا المعرض الهام والذى من المنتظر أن تٌبرم خلاله الفنادق وشركات السياحة المصرية تعاقدات مع وكالات السياحة الألمانية لتسيير رحلات إلى المدن السياحية المصرية خلال الشهور المقبلة.

أكثر من 100 فندق وشركة سياحة مصرية تشارك بالمعرض

وأضاف لـ"الوطن"أن هناك أكثر من 100 فندق وشركة سياحة مصرية ستشارك بالجناح المصرى بمعرض برلين السياحى ، وذلك بالإضافة إلى شركة مصر للطيران ،ومسئولى وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة علاوة على مسئولى محافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر ،موضحا أن مساحة الجناح المصرى بمعرض برلين السياحى تبلغ نحو 1200 متر مربع.

المانيا أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر خلال 2022

وأشارعضو جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء إلى أن المشاركة المصرية الكبيرة فى معرض برلين السياحى تعود لأهمية هذا المعرض ودوره فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من العديد من الدول الأوربية ولاسيما من المانيا أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى مصر خلال العام الماضى،لافتا إلى أن المانيا تعتبر واحدة من أهم الدول المصدرة للسياح إلى مصر ولاسيما أن السياح الألمان يزورون كافة المدن المصرية سواء الشاطئية كالغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ أو المدن الأثرية والثقافية كالقاهرة والأقصر وأسوان.

وأوضح أن هناك لقاءات ستعقد داخل الجناح السياحى المصرى بين مسئولى السياحة فى مصر ونظرائهم الألمان ،فضلا عن لقاءات مهنية بين الفنادق وشركات السياحة المصرية ووكالات السياحة والطيران الألمانية لبحث آليات زيادة الحركة السياحية الوافدة من المانيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة

.يشار إلى أن النسخة الحالية من معرض برلين السياحى يشارك بها نحو180 دولة ويصل عدد العارضين بها لـ 10 الاف عارض.