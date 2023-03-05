«فودة»: بورصة برلين فرصة لتنشيط حركة السياحة بمدن جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب، مشاركته في بورصة برلين للسياحة التي تقام في ألمانيا خلال الأسبوع الجاري، وقال لـ«الوطن»، إنه سيشارك مع وفد من الشركات السياحية ورجال الأعمال المصريين بهدف جذب السياح إلى منتجعات شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ، أن بورصة برلين للسياحة واحدة من أهم الأحداث التي تلتقي فيها الشركات للتنافس وجذب السياح في المواسم المختلفة، موضحاً أن مدينة شرم الشيخ واحدة من أهم المدن السياحية في العالم، وسيتم عرض فيلم ترويجي عن المدينة السياحية الخضراء التي أصبحت بلا تلوث.

مقومات طبيعية

وأكد «فودة»، أن جنوب سيناء تمتلك مقومات طبيعية لا توجد في دول أخرى، وكل مدينة سياسية بالمحافظة تتميز وتنفرد بخصائص تختلف عن الأخرى، ما يترتب عليه تنوع عوامل الجذب السياحي، مشيراً إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تركت تداعيات على القطاع.

ولفت المحافظ إلى أن الترويج لمدينة شرم الشيخ سيكون من خلال الاعتماد على أنها أول مدينة سياحية خضراء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وبالتالي ستجذب فئات معينة من السياح تحتاج إلى الهدوء والبعد عن التلوث، إلى جانب الاستمتاع بالطقس والطبيعة.

فتح أسواق سياحية

وأشار المحافظ إلى أن وزارة السياحة تسعى لفتح أسواق سياحية في مناطق أخرى، وإعادة السائح الإنجليزي إلي سابق عهده، عن طريق تقديم مجموعة من الحزم التسويقية والعروض السياحية.

وتابع، بأن السوق الإيطالي بدأ يعود مرة أخرى إلي السوق السياحي في شرم الشيخ، حيث المقصد الأول للسياحة الإيطالية.