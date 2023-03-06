وزير السياحة يستقبل السفير الإيطالي لبحث آليات تعزيز الحركة الوافدة إلى مصر

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، سفير ايطاليا بالقاهرة «مايكل كوروني»، ومدير عام الإتحاد الإيطالي للسياحة والسفر «انتونيو باريكا»، اليوم، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا، بالإضافة إلى بحث فرص الاستثمار السياحي في قطاع السياحة بمصر وخاصة المجال الفندقي.

إيطاليا أحد أهم الأسواق المصدرة للسياح لمصر

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن اللقاء شهد استعراض أهمية السوق الإيطالية باعتبارها سوقًا رئيسية مصدرة للسياحة إلى مصر، وهو ما ظهر خلال تطورات حركة السياحة الوافدة منه إلى مصر في الفترة الأخيرة.

واشار البيان إلى أن اللقاء تناول محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تتمثل في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة

وتابعت الوزارة أن محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة تتضمن أيضا تحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة في الأماكن السياحية والأثرية بمصر.

وأشارت وزارة السياحة إلى أن الجانب الإيطالي أكد خلال اللقاء، أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائح الإيطالي حيث يعد من المقاصد السياحية المفضلة، وذلك لتنوع طبيعته الخلابة ومقوماته السياحية، موضحة أن اللقاء ناقش أيضا أهمية تعزيز اهتمام مصر بالبرامج السياحية القصيرة التي يفضلها العديد من السائحين الإيطاليين وخاصة في ظل قرب المقصد السياحي المصري من إيطاليا، وإمكانية التعاون المشترك في مجال الضيافة وتدريب العاملين في قطاع السياحة المصري.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي شاركت الشهر الماضي في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT الذي أُقيم بإيطاليا في فبراير الماضي.