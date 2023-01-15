ماتت قبل تكريمها لحفظ القرآن.. وفاة طالبة بـ«أسنان طنطا» بسبب غيبوبة سكر

توفيت طالبة بكلية طب أسنان بجامعة طنطا، إثر تعرضها لارتفاع مفاجئ في السكر، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفسها الأخيرة، ولم يتمكن الفريق الطبي من إنقاذها، وذلك قبل أسبوع من تكريمها في مسابقة لحفظة القرآن الكريم.

قال إبراهيم السيد، أحد أهالي قرية «منية الطوخ» بمركز السنطة بالغربية، حيث تنتمي الطالبة، لـ«الوطن» إن الطالبة المتوفاة، تدعى نهاد رضا جمعة، تبلغ من العمر 20 عاما ومقيمة بقرية منية طوخ مزيد بدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية، وهي طالبة بالفرقة الأولى بكلية طب أسنان بجامعة طنطا، ولفظت أنفسها الأخيرة متأثرة بإصابتها بغيبوبة سكر، إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة في محاولة لإسعافها إلا أنها لفظت أنفسها الأخيرة.

السيرة الحسنة

وقال محمد جمعة، أحد أقارب الطالبة لـ«الوطن»، إن الراحلة كانت تتمتع بسيرة حسنة وسمعة طيبة وسط أهالي القرية، وكانت ملتزمة دينيا، وقبل وفاتها بأسبوع، روت لوالدتها أنها رأت النبي محمد عليه الصلاة والسلام في منامها، وكانت من حفظة القرآن الكريم وتنتظر تكريمها خلال الأيام القليلة المقبلة، في حفل تكريم لحفظة القرآن الكريم بالقرية.

تشييع الجثمان

وتابع أنه تم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، مساء أمس السبت، عقب الانتهاء من صلاة العصر وصلاة الجنازة عليها، في مشهد جنائزي مهيب، ووسط حالة من الحزن الشديد انتابت الجميع واتشحت السيدات بسواد حزناً على فرقها.