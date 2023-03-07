تفاصيل تطوير الحديقة الدولية في القاهرة.. جار تنفيذ أنشطة تجارية واستثمارية

قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إن أعمال تطوير الحديقة الدولية تستهدف رفع كفاءتها وتعظيم مواردها، مؤكدا أنه لاصحة لما يتردد عن إزالة المساحات الخضراء واقتلاع الأشجار.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن أعمال تطوير الحديقة الدولية تقام على 55 فدانا، وجرى اقتطاع ركن صغير غير مستغل عبارة عن 1% من الحديقة، لإقامة أنشطة تجارية واستثمارية تدر عائدا على الحديقة، ويساهم في زيادة الإقبال على المكان، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين خلال الفترة المقبلة، ومن الإيرادات يجرى الإنفاق على أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الحديقة والتشغيل.

الحديقة متنفس للجمهور

وأشار إلى أن كل ما تردد من شائعات خلال الفترة الماضية عن الحديقة الدولية لا أساس له من الصحة حيث تظل متنفس للمواطنين والأسر والعمل على زيادة حجم الزيارات والإقبال على الحديقة، موضحا أن الحديقة مفتوحة باستمرار أمام المواطنين والزوار يوميا، بالإضافة إلى إقامة الأنشطة والمعارض بشكل مستمر فى أجنحة الحديقة وزيادة الفعاليات ضمن خطة تطوير الحديقة الدولية .

وأوضح أنه يجرى العمل على استغلال كل جزء من أرض الحديقة الدولية لاسعاد المواطنين وتلبية احتياجاتهم، بدلا من ترك أجزاء غير مستغلة.

وأشار إلى أن الحديقة الدولية حجم إنفاقها كبير على الخدمات والعاملين بها والكهرباء ولامساس بسعر التذكرة، وبالتالي لابد من التفكير خارج الصندوق لإحياء الحديقة، وجعلها مزارا جاذبا للجميع من داخل وخارج البلاد.