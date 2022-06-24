ركن رياضي واستثمارات.. تفاصيل تطوير الحديقة الدولية بعد إلغاء حق استغلالها

ألغت محافظة القاهرة، طرح حق تطوير واستغلال الحديقة الدولية بمدينة نصر، التى يبلغ إجمالي مساحتها 50 فدانا، لمدة 10 أعوام، بعد عدم تقدم أى جهة أو شركة لدخول المزاد.

وقال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بمحافظة القاهرة، إنه العمل جار حاليا، على تطوير الحديقة الدولية، والانطلاق فى تمهيد الموقع، لضخ مزيد من الاستثمارات داخل الحديقة، وزيادة ايراداتها خلال الفترة المقبلة.

مطاعم وكافيهات واستثمارات داخل الحديقة

أضاف سلطان لـ«الوطن»، أنه يتم العمل الآن، على الاستفادة من أركان الحديقة، فى إقامة مشاريع وخدمات للمواطنين، بحيث يقام مشروع فى كل ركن، من مطاعم وكافيهات ومشروعات استثمارية، لافتا إلى التعامل مع مكتب استشارى لتصميم تلك المواقع.

وأوضح أنه من ضمن خطة التطوير التى تشهدها الحديقة الدولية، طرح المشروعات فى مزايدات، لتشجيع الاستثمار داخل الحديقة، وتقديم خدمة أفضل للرواد، وجذب مزيد من الجمهور من أبناء مدينة نصر، والمناطق المجاورة، لزيارة الحديقة والاستفادة من الخدمات المقدمة فى مجالات متنوعة.

إقامة ركن رياضي متميز

أشار رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة، إلى أنه سيتم إقامة ركن رياضى متميز، عبارة عن ملاعب كرة وحمامات سباحة وصالة جيم على أعلى مستوى، لخدمة أهالى المنطقة وكل رواد الحدائق وذلك يتم برعاية محافظة القاهرة لأكبر حديقة موجودة بالعاصمة

وأكد أن الحديقة ستظهر خلال الفترة المقبلة، بشكل مميز مع توفير كل الخدمات فيها، وعلى أعلى مستوى، من أجل راحة المواطنين وجذب كل فئات الأسرة من الأطفال والشباب والفتيات وكبار السن، ومن يحب ممارسة الرياضة ويهوى الألعاب المختلفة وممارسة أى نشاط.

إقبال جماهيرى بالحدائق المتخصصة

لفت سلطان، إلى أن الحدائق المتخصصة، تشهد إقبالا جماهيريا خلال فصل الصيف، ويتم العمل على إجراء أعمال الصيانة بشكل مستمر، لتقديم خدمة أفضل وظهور الحدائق فى أبهى صورها أمام المواطنين، مع اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحفاظ على سلامة الجمهور، وقضاء وقت سعيد داخل الحديقة.