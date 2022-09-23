«القاهرة» تنفي إزالة الحديقة الدولية بمدينة نصر.. وتكشف عن خطة لتطويرها

نفت محافظة القاهرة ما تردد عن إزالة الحديقة الدولية بمدينة نصر، مؤكدة أن الحديقة واحدة من الوجهات السياحية المتميزة، وتعد صرحا متكاملا يستوعب العديد من المعالم الأثرية العالمية.

الحديقة الدولية نافذة تعكس ثقافات الشعوب

وأشارت محافظة القاهرة، إلى إن الحديقة الدولية نافذة تعكس ثقافات دول عديدة، لافتة إلى أنه يجري العمل على تنفيذ خطة شاملة لتطويرها ورفع كفاءة خدماتها، مع الحفاظ على محتويات أجنحة الدول المختلفة المتواجدة بداخلها، والتي تحتوي على نباتات وأشجار نادرة، لتعود الحديقة إلى رونقها وطابعها التراثي، مع جذب المزيد من الاستثمارات داخلها.

إقامة مشروعات وأنشطة رياضية داخل الحديقة

وأوضحت محافظة القاهرة، أن الحديقة الدولية تضم أجنحة مختلفة، وكل جناح يعكس ثقافة دولة سواء كانت عربية أو أجنبية بالتنسيق مع سفارات تلك الدول.

وأشارت إلى أنه يتم العمل على الاستفادة من أركان الحديقة في إقامة مشروعات وخدمات للمواطنين، تشمل مشروعا في كل ركن يضم مشروعات استثمارية ومطاعم وكافيهات تدر عائدا.

ولفتت إلى أنه سيتم إقامة ركن رياضي متميز، يتضمن ملاعب كرة وحمامات سباحة وصالة جيم على أعلى مستوى، من أجل تقديم خدمة أفضل لكل زوار الحديقة وزيادة إيرادتها.

وناشدت محافظة القاهرة، كل وسائل الإعلام ومواقع التواصل والمواطنين بتحري الدقة فيما ينشر منعا لإثارة البلبلة، والتواصل مع الجهات المختصة للتأكد من المعلومات لتوخي الحقيقة.

ونوهت بأنه يمكن الإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، من خلال التواصل عبر الواتس آب الخاص بمجلس الوزراء، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية 01155508688 - 01155508851.