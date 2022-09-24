«القاهرة»: إنشاء 4 مشروعات في الحديقة الدولية.. ولن نقطع أي شجرة بها

قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إنه لا صحة لتجريف الحديقة الدولية، موضحا أن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد مجرد شائعات عارية تماما من الصحة، «الحديقة ممتدة على 55 فدانا، ونعمل على إنشاء 4 مشروعات فيها علشان نرفع كفاءة باقي المسطح بالحديقة».

«عوض»: سيتم البناء على 200 متر فقط من كل 900 متر

وأضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن المساحات التي سيجرى عليها تنفيذ المشاريع الجديدة في الحديقة تلافت الشركات المنفذة الابتعاد تماما عن أي شجرة، «المساحات اللي متاخدة مش بتزيد عن 900 متر، هيتم البناء على 200 متر فقط».

«عوض»: لم نزل أي شجرة من الحديقة الدولية بمدينة نصر

واستطرد: «لم نزل أي شجرة من الحديقة الدولية بمدينة نصر، وعايزين نحافظ على الحديقة وننمي مواردنا ونعمل صيانة على 55 فدانا على غرار ما تم في حديقة الطفل، واللي بيتعمل في الحديقة لصيانتها ورفع كفاءتها فقط، وليس تجريف أو قطع أي أشجار».

وأوضح أن إيرادات الحديقة ليست كما ينبغي، لذا فقد لجأت المحافظة إلى إنشاء 4 مشروعات استثمارية لتحقيق إيرادات تغطي المصروفات التي يجرى صرفها على الحديقة والتي يبلغ مساحتها 55 فدانا بمدينة نصر.

هذا وقد نفت محافظة القاهرة ما تردد عن إزالة الحديقة الدولية بمدينة نصر، مؤكدة أن الحديقة واحدة من الوجهات السياحية المتميزة، وتعد صرحا متكاملا يستوعب العديد من المعالم الأثرية العالمية.