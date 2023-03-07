إغلاق مطعم شهير بعد ضبط مخالفات صحية خلال حملة مكبرة بالأقصر

شن جهاز المستهلك بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حملة مشتركة للتفتيش الميداني على الكيانات الغذائية من محلات ومطاعم بيع السلع الغذائية بالأقصر، وجرى رصد عدة مخالفات بأحد المطاعم الشهيرة، وتبين وجود خطر داهم وأنظمة صرف غير فعالة وتدني عام في مستوى النظافة، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة للحماية من الحشرات والآفات، وجرى عمل تقرير فني بغلق المنشأة وإحالة الأمر للجهة المسئولة لاستكمال الإجراءات القانونية.

مخالفات في محلات سلع غذائية

كما جرى رصد مخالفات بمحلات السلع الغذائية بالأقصر، والتحفظ على 80 كيلو لحوم منتهية الصلاحية، و23 لفة مشروبات غازية منتهية الصلاحية، و8 كراتين قمر الدين منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 52 كيلوجراما من الدواجن غير صالحة للاستخدام الآدمي.

شارك في الحملة بالأقصر، صلاح زكريا الأمير، ومحمد صلاح عبد الرحمن من جهاز حماية المستهلك، والدكتورة نورهان حمدي، والمهندس أسامة أمين من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.