مزارع يطلق مبادرة لبيع كيلو اللحوم بـ150 جنيها في الأقصر

قرر أحد المزارعين في قرية المحاميد غرب محافظة الأقصر، إطلاق مبادرة لتوفير وبيع كيلو اللحوم العجالي البلدية بسعر 150 جنيها، وذلك لدعم أهالي الظهير الصحراوي والحواجر الجبلية قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

مبادرة لخفض أسعار اللحوم

وأوضح إبراهيم البكري مزارع بالأقصر، أنه خلال متابعة رفع الجزارين لأسعار اللحوم مؤخراً وغضب الأهالي من تلك الزيادة، قرر أن يطلق مبادرة لتوفير اللحم العجالي البلدي بسعر 150 جنيها فقط للكيلو، لتكون مبادرة أسبوعية حتى شهر رمضان المبارك.

وقال «البكري»، إن المبادرة انطلقت اليوم بذبح أول عجل في مجزر إسنا، مؤكدا تلقيه دعما كبيرا من أهل الخير في الصعيد والوجه البحري وأصدقائه خارج مصر، لمواصلة مبادرته خلال الفترة المقبلة، بذبح عجول كل أسبوع لأهالي الحواجر والقرى الجبلية بالأقصر، بجانب التجهيز لمائدة خلال شهر رمضان المبارك بالكامل لخدمة المزارعين والاهالي على الظهير الصحراوي.

توفير السلع بأسعار مخفضة

وناشد الشاب الأقصري إبراهيم البكري، كل أهل الخير بضرورة السعي في مثل تلك المبادرات لتوفير اللحوم والسلع وغيرها بأسعار مخفضة لدعم الأهالي، بالتوازي مع مبادرات الدولة اليومية في كل أنحاء مصر.